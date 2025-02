Ferentino (Fr). Violenta rissa; 5 giovani extracomunitari arrestati dai Carabinieri

Comando Provinciale di Frosinone – Ferentino (Fr), 15/02/2025 08:59

Notte di violenza quella appena trascorsa a Ferentino (FR), in un centro di accoglienza per richiedenti asilo politico, dove i Carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni (FR), hanno arrestato per i reati di rissa e lesioni aggravate cinque giovani extracomunitari, di origini bengalesi e egiziani, aventi un’età compresa tra i 22 e i 26 anni.

Tutto è iniziato verso le ore 01.30 circa, quando i cinque giovani a causa di una discussione scaturita per futili motivi, se le sono date di santa ragione colpendosi reciprocamente con calci, pugni utilizzando anche dei bastoni. A seguito di alcune segnalazioni giunte al pronto intervento 112, i militari sono immediatamente intervenuti sul posto e una volta ristabilita la calma, li hanno tratti in arresto.

Dopo la lite quattro di essi sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari dell’Ospedale di Frosinone a causa delle varie contusioni ed escoriazioni procuratesi durante la rissa, giudicate guaribili con una prognosi tra 5 e 21 giorni, mentre per uno di loro, in condizioni più serie, è stato necessario il ricovero ospedaliero.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/violenta-rissa-cinque-giovani-extracomunitari-arrestati-dai-carabinieri