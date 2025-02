Mattarella. Confesercenti, solidarietà per ignobile attacco

“Solidarietà per l’ignobile attacco che il Ministero degli Esteri russo ha rivolto contro di lei. Da lei ci sentiamo pienamente rappresentati e orgogliosi di averla come riferimento per tutti noi”.

Così la Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, in una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Come sempre, nel pieno rispetto dell’oggettività dei fatti e della storia, lei ha denunciato il dramma che da anni sta vivendo il popolo ucraino. Considerare blasfeme le sue affermazioni è un’offesa a tutti gli italiani”.

comunicato stampa