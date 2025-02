Reggio Calabria. Falcomatà, ospite della giornata dello sport, promossa dal Liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’ al Palacalafiore di Reggio Calabria

“La casa dello sport reggino ha un nuovo look, è un’eccellenza dell’impiantistica, dobbiamo esserne tutti orgogliosi”

“Grazie per l’invito e benvenuti nella casa dello Sport reggino, il Palacalafiore che si è rifatto il look, con le nuove tribune, il nuovo cubo segnapunti in grado anche di poter trasmettere immagini, un’eccellenza nell’impiantistica reggina. Dobbiamo essere orgogliosi tutti, perché strutture come queste in Italia non ce ne sono, ed è bello averlo noi, nella nostra città.

Lo diciamo perché lo sport a Reggio Calabria ha sempre avuto un valore e un significato straordinario che va oltre l’aspetto agonistico, è stato anche elemento di riscatto, ha restituito orgoglio e speranza quando si navigava in situazioni di difficoltà.

Per tutti noi è bello onorare e festeggiare lo sport dedicandogli una giornata, perché offre una dote che in pochi possono dare, ossia ci educa al sacrificio, alla solidarietà al rispetto per l’avversario e soprattutto al concetto che i risultati, le vittorie, si raggiungono attraverso il gioco di squadra, senza scorciatoie.

Lo sport quindi è anche cultura, diritto di cittadinanza, e quando parliamo di cultura, lo vediamo come un ulteriore tassello che ci accompagna alla finale che la nostra città giocherà per l’assegnazione di ‘Città della Cultura 2027’. Ci auguriamo che per quell’anno il nostro sport possa continuare a recitare, per la nostra città, ruolo di primo piano”.

La giornata che avete organizzato oggi ne è una sana testimonianza, per questo ringrazio la dirigente del liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’, i docenti e il personale, e soprattutto voi studenti che in questa settimana avete individuato un momento per lo sport”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi al Palacalafiore di Reggio Calabria, alla giornata dedicata allo sport, promossa dal liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’, diretto dalla dirigente Antonella Borrello, in occasione delle giornate dello studente. Il primo cittadino, al quale è stata consegnata una maglietta celebrativa per i 100 anni del liceo, ha formalmente dato il via alle esibizioni sportive, con il calcio di inizio della sfida di Calcio a 5.

comunicato stampa