Villa San Giovanni: Il Comune annulla oltre 150 avvisi TASI 2019 grazie all’intervento del CODACONS

Rettificate 14 posizioni, 24 richieste di integrazione, solo 3 rigetti – Il CODACONS denuncia la cattiva gestione del sistema tributario comunale e comunica che informerà il Garante Nazionale

Il Comune di Villa San Giovanni ha finalmente accolto la richiesta del CODACONS per l’annullamento di oltre 150 avvisi di pagamento TASI 2019, emessi in modo errato, contestati a numerosi cittadini e che grazie al tempestivo intervento della nostra associazione, che aveva denunciato fin da subito gli evidenti errori nella gestione del sistema tributario locale, si è ottenuto un risultato molto significativo per i contribuenti.

Oltre all’annullamento degli oltre 150 avvisi, sono state effettuate 14 rettifiche delle posizioni contestate, mentre 24 cittadini hanno ricevuto una richiesta di integrazione documentale. Solo 3 avvisi sono stati respinti, un dato che conferma l’ampiezza e la gravità degli errori iniziali del Comune. L’azione del CODACONS non si fermerà qui, perché è intenzione dell’associazione verificare attentamente le posizioni dei consumatori cui viene chiesta integrazione documentale e quelle per le quali gli avvisi sono stati rettificati.

E soprattutto non si fermerà alla TASI ma adesso inizierà la verifica innanzi a tutte le sedi competenti per la questione del servizio idrico integrato per il quale è già iniziata da tempo la richiesta di chiarimenti diretta al Comune.

La vicenda TASI ha avuto origine lo scorso dicembre 2024, quando il Comune di Villa San Giovanni ha emesso avvisi di pagamento TASI 2019, sia per i proprietari di prima casa sia, e in molti casi,senza nemmeno indicare correttamente l’ubicazione degli immobili.

La situazione ha generato grande incertezza e preoccupazione tra i cittadini, che si sono trovati a dover giustificare erroneamente presunti mancati pagamenti, venendo trattati come evasori senza motivo.

Il CODACONS ha immediatamente agito a tutela dei contribuenti, denunciando l’inadeguatezza della gestione del sistema tributario comunale e la necessità di annullare gli avvisi errati. Dopo un lungo iter di richieste e solleciti, il Comune ha infine riconosciuto i propri errori, procedendo agli annullamenti. “Questa vicenda dimostra l’incapacità del Comune di gestire correttamente il sistema tributario, che ha portato a emettere innumerevoli avvisi errati, mettendo ingiustamente sotto accusa i cittadini come evasori – dichiara il CODACONS. –

È inaccettabile che si sia dovuto attendere così tanto tempo per vedere riconosciuti i diritti dei contribuenti, così come è inconcepibile che debbano essere i cittadini a doversi giustificare per un atto non dovuto che l’Ente non avrebbe mai dovuto esigere e che doveva essere oggetto di autonoma correzione. Invece l’autotutela è stata dovuta sollecitare a dimostrazione di un sistema tributario gestito senza trasparenza e dei livelli minimi di efficienza e per questa ragione che a breve contatteremo il Garante Nazionale del Contribuente, affinché episodi simili non si ripetano più.”

L’associazione invita tutti i cittadini di Villa San Giovanni a contattare il CODACONS per ricevere assistenza legale qualora riscontrassero ulteriori problemi con le tasse locali o necessitassero di chiarimenti sui propri avvisi tributari

comunicato stampa