Disabilità. Locatelli: presto bando di oltre 300 mln per inclusione lavorativa

(DIRE) Roma, 16 feb. – Al via oggi i Campionati della Cucina Italiana organizzati alla Fiera di Rimini dalla FIC – Federazione Italiana Cuochi – in collaborazione con Italian Exibition Group, all’interno della manifestazione Beer&Food Attraction. Intervenendo all’inaugurazione il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha parlato di alcune iniziative del suo dicastero. “E’ in corso la sperimentazione per la riforma sulla disabilità, che è molto importante dal punto di vista della presa in carico della persona sul territorio.

Entro quest’anno usciremo anche con un bando molto importante, di oltre 300 milioni di euro, per sostenere il tema dell’inclusione lavorativa. Il tema dell’autonomia e dell’indipendenza di ogni persona è fondamentale e passa dal benessere e dalla salute, dalla dimensione abitativa, ma anche dalla dimensione sociale della vita di ogni persona”. Inaugurando il “Contest Ragazzi Speciali” indetto da Federcuochi, il Ministro ha spiegato: “La dignità della vita è lavoro, casa e vita sociale.

Questi elementi devono esserci tutti, e la cucina, così come il servire a tavola, sono attività molto gratificanti per il lavoro e l’inclusione sociale. Iniziative come questa danno la possibilità di costruirsi un futuro, il dopo di noi in realtà deve essere un ‘durante’, dobbiamo pensare da adesso al futuro, insieme a famiglie, istituzioni, enti del Terzo Settore ma anche mondo produttivo”.

Il Ministro ha aggiunto che il contest promosso da Federcuochi “è un momento straordinario per i ragazzi ma soprattutto per le famiglie, che dà visibilità mediatica all’impegno della FIC sul tema dell’inclusione lavorativa, della valorizzazione dei talenti, delle competenze di ogni persona, e merita di essere sostenuta. Per questo sarò sempre al fianco della Federazione Italiana Cuochi che sta facendo cose straordinarie”. (Com/Vid/ Dire) 14:51 16-02-25