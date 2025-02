La II Biennale dell’Antropocene alla Fondazione Marco Besso Roma. Inaugurazione 26 Febbraio

Sarà inaugurata il prossimo 26 febbraio, presso la Fondazione Marco Besso, in Largo di Torre Argentina 11 a Roma, la II Biennale dell’Antropocene a cura di Giusy Emiliano.

Un nuovo appuntamento espositivo nel cuore di Roma per raccontare l’Antropocene attraverso l’arte. L’evento, che vedrà la partecipazione dei primi 34 artisti su 100 selezionati, sotto il coordinamento artistico di Anna Di Fusco, esplorerà il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, dialogando con gli spazi storici della Fondazione, sottolineando l’urgenza di “un’armonia attiva” per un futuro sostenibile.

L’esposizione è la naturale prosecuzione del successo ottenuto dall’apertura della Galleria dell’Antropocene, inaugurata lo scorso 19 dicembre 2024, presso l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha permesso di creare un dialogo visivo e concettuale tra arte e scienza, attraverso una collezione permanente di 16 installazioni sospese in un corridoio luminoso nell’INGV. “La sinergia tra scienza e arte è essenziale per rendere visibili e comprensibili fenomeni complessi, stimolando una riflessione profonda sulla nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente”. ha dichiarato Massimo Chiappini, Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV.

L’esposizione del 26 febbraio rappresenta una nuova tappa della Biennale dell’Antropocene, inserendosi in un ciclo di eventi espositivi e tavole rotonde ospitati dalla Fondazione Marco Besso, luogo di promozione culturale e di ricerca, la cui presidenza è affidata a Lucio Caracciolo mentre ne è Consigliere Delegato Lucio Riccetti.

Come afferma Lucio Caracciolo Presidente della Fondazione Marco Besso: “La Fondazione Marco Besso ha sempre sostenuto iniziative di carattere culturale e scientifico, ospitare questa mostra significa dare spazio a una riflessione collettiva sulle sfide dell’Antropocene, in un contesto che valorizza il dialogo tra passato e futuro”.

Oltre alla mostra, la Fondazione accoglierà una serie di tavole rotonde dedicate ai temi dell’Antropocene e della crisi ambientale, con il supporto dell’INGV e la partecipazione di esperti, artisti e ricercatori.

“L’obiettivo è avvicinare il pubblico a una maggiore consapevolezza ecologica, colmando l’analfabetismo ambientale che ostacola una risposta efficace alle emergenze del nostro tempo”, sottolinea, il direttore artistico della Biennale Antropocene, il regista e scrittore Vittorio Pavoncello.

Nella giornata inaugurale gli approfondimenti sulle tematiche ambientali saranno messi in rilievo ed affidati ai poeti Suzy Lapstun, Alessandra Carnovale, Angela Donatelli, Davide Cortese, in performance che vedranno protagonisti voce, immagini ed ambiente; mentre nello spazio auditorium verrà proiettato il cartone animato: Il clima cambia la musica no, regia di Vittorio Pavoncello.

L’esposizione del 26 febbraio sarà il primo di tre eventi espositivi previsti presso la Fondazione Marco Besso nel 2025, al termine dei quali verrà redatto un catalogo delle opere e degli scritti, a cura di Rita De Duro.

Ad esporre le proprie opere saranno gli artisti (in mero ordine alfabetico): Abbenante Alessia, Aglietto Annaluce, Angelini Marco, Bongarzoni Ugo, Capone Enrica, Casalino Paola, Chialà Francesca, Cimino Pietro, Ciuffetelli Caterina, Claudio Orlandi, Colantoni Zeno, Cornacchia Daniele, De Franceschi Emanuela, Degni Alessandra – Sarti Simona, Di Ciaula Francesca, Dodi Donatella, Farzaneh Houra, Mancinelli Maria Carla, Mangiacapra Giovanni, Metteo Daniela, Miano Stefania, Muzzini Marina, Puzzo Luciano, Quintieri Claudia, Ripandelli Giulia, Romanello Anna, Salvatore Cammilleri, Sambucini Valter, Sava Salvatore, Simone Lucia, Sonnino Eliseo, Stephenson Roberto, Vallarano Sabrina, Vianale Paola.

Per ulteriori informazioni sull’esposizione e sulle attività della II Biennale dell’Antropocene, è possibile consultare i canali ufficiali della Biennale e della Fondazione Marco Besso, ai seguenti link:

https://www.biennaleantropocene.it/ – https://www.fondazionemarcobesso.net/

II Biennale dell’Antropocene – Inaugurazione 26 Febbraio 2025 ore 16.30 – Fondazione Marco Besso – Largo di Torre Argentina 11 – Roma