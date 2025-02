Macerata. Arrestato cittadino peruviano di 25 anni per tentato omicidio

Nella nottata odierna personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto in Via Roma, nei pressi di un circolo ricreativo. Le successive indagini hanno condotto gli agenti all’arresto di un cittadino peruviano di 25 anni, domiciliato a Macerata ed in regola con il permesso di soggiorno, per il reato di tentato omicidio di un connazionale

Nella nottata odierna personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata, è intervenuto in Via Roma, nei pressi di un circolo ricreativo, a seguito di una segnalazione giunta sulla linea del NUE (Numero Unico Emergenza 112) per una persona a terra.

Gli agenti giunti sul posto hanno individuato un ragazzo disteso a terra con gli abiti sporchi di sangue, poi identificato per un cittadino peruviano, 25enne, con permesso di soggiorno per richiesta asilo in corso di validità, domiciliato a Macerata.

Immediata l’attività informativa da cui si è appreso che un suo connazionale 41enne, con un permesso di soggiorno in corso di validità, residente a Macerata, era stato soccorso da personale sanitario e trasportato al Pronto Soccorso, verosimilmente attinto da alcune coltellate. Il ferito è stato successivamente trasportato presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona “con diagnosi di ferita da taglio al fianco sinistro ed all’avambraccio destro ed al capo” con prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Il presunto accoltellatore, accompagnato negli Uffici della Questura, a seguito di certosina attività investigativa da parte degli investigatori dell’UPGSP e della Squadra Mobile, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio.

Sul posto è stato sequestrato un coltello con lama in acciaio di 20 cm e gli indumenti sporchi di sangue dell’aggressore. Il litigio sarebbe scaturito per futili motivi ed in stato di alterazione psicofisica.

Concluse le procedure di rito l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona così come concordato con il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura di Macerata.