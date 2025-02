Nuova Delhi. Caos in stazione, 18 morti

Una tragica calca si è verificata in una stazione ferroviaria di Nuova Delhi, in India, causando la morte di almeno 18 persone e il ferimento di numerose altre. La folla, composta da pellegrini induisti diretti a nord per partecipare al Maha Kumbh Mela, si è agitata mentre cercava di salire a bordo di un treno, scatenando il panico.

Le cause della tragedia

Le autorità indiane hanno avviato un’indagine per accertare le cause precise dell’incidente. Tuttavia, è evidente che la grande affluenza di persone, unita alla pressione per salire a bordo del treno, abbia contribuito a creare una situazione di pericolo. La mancanza di un adeguato controllo della folla e di misure di sicurezza potrebbe aver giocato un ruolo nella tragedia.

Maha Kumbh Mela: un evento di portata straordinaria

Il pellegrinaggio, che si svolge a Prayagraj, nello stato dell’Uttar Pradesh, sulle rive dei fiumi Gange e Yamuna, è un evento religioso di massa che attrae milioni di fedeli. L’edizione di quest’anno, il Maha Kumbh Mela, è considerata particolarmente significativa e ha richiamato un numero ancora maggiore di persone.

La Kumbh Mela è una celebrazione induista che si ripete ogni 12 anni e attira milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. L’evento è caratterizzato da una serie di rituali religiosi, tra cui il bagno sacro nei fiumi. La gestione di un evento di tale portata, con la sua complessa logistica e l’enorme afflusso di persone, rappresenta una sfida significativa per le autorità indiane.

