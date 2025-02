E’ il terzo giorno di ricovero per Papa Francesco al policlinico Gemelli di Roma. In base a fonti del suo entourage, Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla. Papa Bergoglio si trova ricoverato in ospedale da Venerdì 14 per effettuare degli accertamenti in seguito ad un’infezione alle vie respiratorie.

Fabrizio Pace