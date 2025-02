Roma. Movida e sicurezza, Polizia Locale registra oltre 1.600 illeciti

(DIRE) Roma, 16 feb. – Proseguono i controlli potenziati del fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo e garantire la sicurezza stradale, con verifiche mirate nelle aree più frequentate della movida cittadina.

Oltre 1600 gli illeciti registrati, gran parte per violazione del Codice della Strada, per comportamenti scorretti alla guida e per soste irregolari e ad intralcio o pericolo alla circolazione: dieci le patenti ritirare per guida in stato di ebrezza.

Non sono mancati diverse decine di verbali anche durante le oltre 500 verifiche eseguite nei locali pubblici e attività commerciali, con sanzioni che hanno riguardato la mancata osservanza delle normative igienico-sanitarie e a tutela del consumatore, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la vendita e consumo irregolare di alcolici e fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e diffusione di musica senza autorizzazione.

In pieno centro storico, gli agenti sono dovuti intervenire a causa di una festa privata in atto in piena notte in un appartamento, con all’interno una cinquantina di ragazzi, per la maggior parte minorenni.

Scattate le sanzioni nei confronti del proprietario dell’alloggio per schiamazzi e rumori molesti. Il personale è stato impegnato anche nell’attività mirata al contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale, che hanno portato al sequestro di oltre 500 articoli, tra accessori per telefonia, borse e accessori di abbigliamento, anche contraffatti. (Com/Mtr/ Dire) 15:30 16-02-25