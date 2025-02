Sanremo: 31% dal televoto per Olly

Corsi il 25.7%,Brunori sas 16.6%, Fedez il 20,5%

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly, il giovane cantautore genovese che ha conquistato il pubblico con la sua “Balorda Nostalgia”. La sua vittoria è stata sancita dal televoto, dove ha ottenuto il 31% delle preferenze, superando Lucio Corsi (25.7%), Brunori Sas (16.6%), Fedez (20.5%) e Simone Cristicchi (6.1%).

La classifica finale ha rispecchiato in gran parte le prime cinque posizioni del televoto, con l’unica eccezione di Brunori Sas e Fedez, che si sono scambiati di posto.

Le prime parole di Olly dopo la vittoria:

Una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita: sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all’orchestra, a voi”.

Chi è Olly?

Federico Olivieri, in arte Olly, è un cantautore nato a Genova nel 2001. La sua passione per la musica è nata fin da piccolo, portandolo a studiare al conservatorio e a scrivere le sue prime canzoni durante l’adolescenza. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 ha rappresentato il coronamento di un percorso artistico in continua crescita.

Il significato della vittoria di Olly

La vittoria di Olly a Sanremo 2025 rappresenta un importante riconoscimento per la sua carriera e per la sua musica. La sua “Balorda Nostalgia” ha conquistato il pubblico grazie alla sua originalità e alla sua capacità di emozionare. La sua vittoria è un segno di speranza per la musica italiana e per i giovani talenti che vogliono farsi conoscere.

