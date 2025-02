Trasporti. 69,8 mld spesi dagli italiani per benzina e gasolio

Con un calo dell’1,4% e un incremento dei consumi del 2,2%

(DIRE) Bologna, 16 Feb. – Nel 2024 gli italiani hanno speso 69,8 miliardi per acquistare benzina e gasolio per autotrazione con un calo dell’1,4% (poco più di un miliardo) rispetto al 2023 e ciò a fronte di un incremento complessivo dei consumi del 2,2%. Il calo della spesa nonostante l’aumento dei consumi è dovuto ad una contrazione del prezzo medio ponderato che è sceso per la benzina da 1,86 euro al litro del 2023 a 1,82 euro al litro del 2024 e che per il gasolio è sceso da 1,79 euro al litro del 2023 a 1,72 euro al litro del 2024.

Della spesa degli italiani per acquistare benzina e gasolio ben 38,5 miliardi (+1,4% sul 2023) sono affluiti nelle casse dello Stato per le accise che colpiscono i due carburanti e per l’Iva che si calcola, non solo sulla componente industriale del prezzo (parte che va alla produzione e alla distribuzione), ma anche sull’accisa. I dati arrivano dal Centro Studi Promotor realizzata su informazioni dal ministero dell’Ambiente.

E’ interessante constatare, dice Promotor, che tra il 2002 (hanno di adozione dell’euro) e il 2024 i consumi di benzina sono passati da 21,5 a 11,6 miliardi di litri con un calo del 45,8%, mentre la spesa è passata da 22,5 miliardi di euro a 21,2 miliardi di euro con un calo del 5,7%.

Per quanto riguarda il gasolio invece i consumi sono passati da 25,6 miliardi di litri del 2002 a 28,3 miliardi di litri del 2024, +10,5%, mentre la spesa è passata da 21,9 miliardi di euro a 48,6 miliardi di euro, +121,9%. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, per la benzina il 2024 si è aperto con un prezzo di 1,77 euro al litro, ha toccato un massimo di 1,92 euro a metà aprile per chiudere poi l'anno a 1,76 euro. Per il gasolio il 2024 si è aperto con un prezzo medio di 1,73 euro al litro, un massimo di 1,83 a metà febbraio e ha chiuso poi l'anno a quota 1,67 euro.