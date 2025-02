Anton Giulio Grande alla Milano Fashion Week 2025 con la collezione AGG on the road

Il talentuoso couturier Anton Giulio Grande presenterà martedì 25 febbraio 2025 la collezione Fall/Winter 25-26 intitolata AGG on the road a Fiera Milano Rho durante la Milano Fashion Week. La sfilata è organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane e metterà in mostra la maestria del celebre stilista calabrese che per l’occasione festeggia venticinque anni di carriera nell’haute couture ed ha realizzato dei look ispirati ad una donna rock che viaggia in moto e proprio sulle due ruote vive la sua vita in maniera anticonformista, va persino all’altare a bordo di una motocicletta e possiede un intero guardaroba, studiato per ogni occasione per essere sfoggiato a bordo di una moto.

“Per questa nuova collezione mi sono lasciato suggestionare dal mondo dei motori poiché lo spirito rock e trasgressivo che aleggia sulle due ruote si amalgama con l’audacia e la sensualità delle mie creazioni”- chiosa Anton Giulio Grande- In passerella incederanno 38 look, di cui 24 donna e 14 uomo, outfits con sofisticate lavorazioni, giubbotti, cappotti, parka, vestaglie, mantelle realizzate con pelle, pelliccia e piume dal sapore rock che si sposano con il rombo dei motori, per un mood moderno ed accattivante.

Tra i capi cult della collezione spicca una mantella bianca bordata di pelliccia, preziosissima di pizzo, interamente ricamata con cristalli, jais, swarovski, perline e paillettes. La palette cromatica vira dal nero profondo, al rosso, all’avario, fino alle sfumature del marrone.

In collaborazione con il Team Honda Gariboldi saranno esposte sulla passerella di Anton Giulio Grande due moto da cross Honda 250cc due tempi, anni 86’-87’ originali di Ricky Johnson, icona globale del motorcross e della storia dello sport, autentici emblemi della storia del motorsport mondiale.

Queste moto, come le creazioni di Grande, incarnano la bellezza senza orpelli, una nudità che affascina e colpisce l’immaginazione. I motori ruggenti sono il simbolo di una mascolinità seducente e graffiante come gli abiti del designer calabrese. Lo stilista è riuscito infatti ad amalgamare la sensualità, l’indole audace, la raffinatezza e la classe delle sue creazioni con il mondo dei due motori.

“Unire l’eleganza dell’alta moda italiana con la scelleratezza e la passione del motorcross è una sfida entusiasmante”- dichiara Grande- “ Queste moto rappresentano non solo la perfezione tecnica, ma anche lo spirito indomito che ispira le mie creazioni”. Anche per questa nuova stagione 2025-2026 si rinnova e prosegue la collaborazione tra Anton Giulio Grande ed Italiana Accessori srl che ha curato lo studio e la decorazione dei capispalla in pelle e delle personalizzazioni in strass e paillettes.

Il designer fin da sempre crea capi unici amati dalle star di tutto il mondo. Anton Giulio Grande attualmente ricopre anche la carica di Presidente della Calabria Film Commission.

L’evento è realizzato in collaborazione con: LINEAPELLE – UNIC Concerie Italiane; Italiana Accessori S.r.l. Hair – Franco Curletto; Make Up – Maurizio Calcagno.

Credito foto ritratto Anton Giulio Grande: Eliana Godino — Crediti foto collezione: Armando Cattarinich