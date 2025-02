Campi Flegrei. Nuova scossa di terremoto: M 3.9

Alle 00:19 si è verificata ancora una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei di magnitudo 3.9, (ipocentro a 2km di profondità, ed epicentro a 5 km da Pozzuoli) che ha fatto seguito alla precedente registrata, nella stessa area, intorno alle 15:30 di uguale intensità di ieri 16 Febbraio. In tutto in queste ultime ore sono state circa una decina le scosse anche di bassa magnitudo che l’INGV ha rilevato ai Capi Flegrei in provincia di Napoli.

Oggi le scuole di Pozzuoli rimarranno chiuse a scopo precauzionale soprattutto per capire se gli istituti hanno riportato danni. La popolazione si è riversata in strada durante i terremoti.

Ila And