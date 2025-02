Energia. Nuovo nucleare sostenibile, domani convegno FdI alla camera

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Il nuovo nucleare sostenibile: un’opportunità per l’Italia? Un passo cruciale per la transizione energetica” è il titolo del convegno promosso da Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia alla Camera, in collaborazione con il Gruppo FdI a Montecitorio, che si svolgerà domani 18 febbraio in Sala della Lupa alla Camera dei deputati. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, il nostro Paese è chiamato a sviluppare soluzioni che riducano le emissioni di CO2, garantiscano una maggiore sicurezza energetica e ottimizzino l’uso delle risorse naturali.

In questo contesto, l’energia nucleare – con un forte accento sulla ricerca verso la fusione nucleare – emerge come una delle opzioni più promettenti per contribuire alla trasformazione energetica sostenibile. L’evento inizierà alle 11 con l’introduzione di Nicola Procaccini, Eurodeputato FdI e Co-Presidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo; Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Paolo Trancassini, Questore anziano Camera dei Deputati; Galeazzo Bignami, Capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera.

Seguiranno i saluti istituzionali da parte di Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Mauro Rotelli, Presidente della VIII Commissione Camera; Francesco Filini, deputato e coordinatore Ufficio Studi Fratelli d’Italia. I relatori del convegno: Alessandro Sabbini (Eni), Nicola Rossi (Enel), Daniela Gentile (Ansaldo), Gian Luca Artizzu (Sogin), Franco Cotana (Rse), Francesco Campanella (Isin), Elisabeth Rizzotti (Newcleo), Federico Gianni (Campoverde), Massimiliano Tacconelli (Walter Tosto), Marco Ricotti (Cirten, Politecnico di Milano). (Enu/ Dire) 10:37 17-02-25