Giovani. Torna Photograph-Er corso gratis per 10 fotografi

(DIRE) Bologna, 17 Feb. – Fondazione Palazzo Magnani insieme al servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, con il contributo di Regione Emilia Romagna e Associazione Ga/Er-Giovani Artisti Emilia-Romagna presentano la terza edizione del progetto formativo legato al mondo della fotografia: Photograph-Er. Un percorso gratuito che offre a giovani artisti e artiste l’opportunità di interagire con nomi di richiamo del mondo della fotografia e altre professioni del settore artistico. Attraverso workshop, lezioni frontali e tavoli di confronto, chi partecipa potrà arricchire le proprie competenze e sviluppare il proprio know-how nel campo della fotografia. Sono previsti 10 incontri in presenza, dal 5 aprile al 28 settembre 2025.

Il percorso si rivolge a 10 giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna: durante gli incontri potranno esplorare il mondo dell’arte e della fotografia, facilitando così il loro ingresso nel mercato del lavoro attraverso il confronto diretto con chi opera in questo settore, dalla curatela, al photoediting, alle gallerie. Grande sarà la connessione con il Festival Fotografia Europea -la kermesse che porta a Reggio Emilia, ogni anno, più di 20 esposizioni in diversi luoghi e che vede concentrarsi nei giorni inaugurali artisti, curatori, editori e professionisti di fama internazionale- che darà la possibilità a chi partecipa di confrontarsi ed entrare in contatto diretto col mondo della fotografia.

Gli incontri si terranno presso gli spazi di Fondazione Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c), Palazzo da Mosto (via Mari, 7), Sd Factory (via Brigata Reggio, 29) a Reggio Emilia. Ci si iscrive fino a venerdì 14 marzo alle 12 contattando: call@fotografiaeuropea.it. Le iscrizioni saranno visionate da professionisti del settore, Officina Educativa e Fondazione Palazzo Magnani. (Red/ Dire) 08:59 17-02-25