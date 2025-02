Gx Fashion Week Milano 2025: dove l’eccellenza plasma lo stile in visioni future

Aps Showteam seleziona i designer che trasformano le prospettive in concetti innovativi e le intuizioni in avanguardia, con interpretazioni di altissima sartorialità

Il 26 Febbraio 2025, i Chiostri di San Barnaba si trasformeranno nel fulcro della moda internazionale con la nuova edizione della GX Fashion Week Milano. Questo evento, attesissimo dagli appassionati del settore, si distingue per la sua capacità di coniugare lusso e sostenibilità, artigianalità e innovazione, offrendo una piattaforma d’eccezione per stilisti emergenti e designer affermati.

Organizzata dall’Associazione APS Showteam, guidata dalla sua Presidente Gentiana Dervishi, la GX Fashion Week Milano è un appuntamento che va oltre la semplice esposizione di collezioni: è un’esperienza coinvolgente, un laboratorio vivente dove il futuro della moda prende forma.

“I Chiostri di San Barnaba, con la loro storia secolare, rappresentano la cornice perfetta per una manifestazione che vuole unire il fascino del passato alle avanguardie stilistiche contemporanee.

Le volte gotiche e le antiche arcate di questo ex convento si animeranno con creazioni che reinterpretano i concetti di bellezza e responsabilità, dimostrando come l’alta moda possa evolversi senza compromettere l’etica ambientale” dichiara Gentiana Dervishi in riferimento al connubio tra la scelta della location e gli scopi glamour delle tendenze.

L’intera giornata sarà scandita da momenti di grande valore artistico e culturale, con sfilate esclusive e interazioni dirette tra designer, buyer e pubblico.

La GX Fashion Week Milano non è solo un evento glamour, ma un’opportunità concreta per stilisti e imprenditori della moda di entrare in contatto con una rete internazionale di professionisti, media e influencer, tutti riuniti per scoprire le tendenze del futuro.

“La moda deve essere uno strumento di cambiamento, capace di unire estetica e responsabilità” afferma la Presidente Gentiana Dervishi. “GX Fashion Week Milano è il palcoscenico perfetto per dimostrare che innovazione e sostenibilità possono coesistere. Vogliamo ridefinire lo schema dell’interazione nel mondo della moda, superando la superficialità delle piattaforme digitali per creare un’esperienza autentica e profonda. Il nostro intento è quello di costruire un ecosistema dinamico dove designer, acquirenti e appassionati possano confrontarsi in un ambiente che stimola la creatività e favorisce lo scambio di idee.

Questo approccio permette di abbattere le barriere tradizionali tra produttore e consumatore, creando un flusso continuo di feedback e ispirazione che alimenta l’innovazione nel settore.

La nostra visione si estende oltre il momento della sfilata, mirando a stabilire relazioni durature che possano influenzare positivamente l’intero ciclo di vita del prodotto moda, dalla concezione alla realizzazione, fino all’esperienza dell’utente finale.

Questo dialogo multifacettato tra arte, imprenditorialità e dimensione sociale della moda rappresenta il fondamento per un’evoluzione sostenibile e consapevole dell’industria fashion”, sottolinea Gentiana Dervishi.

Le collezioni presentate in passerella saranno caratterizzate da un livello di sartorialità altissimo, con creazioni che ridefiniscono i canoni dell’eleganza contemporanea per uomo e donna.

Tessuti pregiati, materiali eco-friendly e lavorazioni d’eccellenza saranno i protagonisti di una moda che non è solo estetica, ma anche espressione di una nuova consapevolezza. La ricerca stilistica si tradurrà in capi unici, in grado di coniugare tradizione e innovazione, sperimentazione e maestria artigianale.

Le tendenze future si delineeranno in silhouette sofisticate, tagli impeccabili e dettagli studiati per esaltare la qualità senza tempo del vero Made in Italy. Milano, da sempre punto di riferimento per il settore fashion, si conferma ancora una volta l’arnia della creatività e dell’innovazione.

La sua capacità di attrarre brand, talenti emergenti e protagonisti della moda mondiale rende la città il contesto ideale per eventi di grande impatto, che non si limitano a esibire collezioni, ma generano esperienze coinvolgenti, opportunità di networking e connessioni tra designer, clienti all’avanguardia e stakeholder del settore. GX Fashion Week Milano si distingue proprio per questo: un evento che non è solo una vetrina, ma un punto d’incontro tra chi crea la moda e chi la rende parte della propria vita quotidiana.

Buyer, VIP, giornalisti, influencer e imprenditori del fashion business avranno l’opportunità di esplorare da vicino il talento di stilisti selezionati, testimoniando un nuovo modo di concepire il lusso: non più basato solo sull’esclusività, ma anche sulla responsabilità.

L’eleganza non è più definita solo dall’apparenza, ma dal valore intrinseco di ciò che si indossa. GX Fashion Week Milano vuole essere il simbolo di questa rivoluzione, un evento che celebra la bellezza consapevole e il lusso etico, senza compromessi su qualità e raffinatezza. L’appuntamento del 26 febbraio sarà quindi molto più di una semplice sfilata: sarà un manifesto per il futuro della moda.

Sfileranno in passerella le collezioni pregevoli ed attentamente disegnate e confezionate da assolute eccellenze del mondo glamour e fashion mondiale: Umberto Michele Perrera, Margarita Kola, Topmodel TV Collective Austria, un selezionatissimo gruppo di designer transalpini, formato da Herbert Traumüller, Claudia Angela Gertrude, Christa Franz, Michaela Egger, Elisabeth Gottardo, dalla Romania Adriana Agostini, ed anche i gioielli avranno un eco molto importante offerto dallo stile del collettivo Mubri, rappresentato in passerella dalle creazioni di Alejandra Cortez ed Ariana Onno. Coordinatori Hair Make-up Artist Corrado Costanzo, Arta Kola, Alex Radulescu. Direttore del coordinamento staff APS Showteam Alessia Xhafa, affermatissima professionista. Conduttore della GX Fashion Week il blogger, comunicatore, speaker radiofonico e podcaster Alessio Marrari.

comunicato stampa