Montagna. Case vacanze sulla neve, in Italia più cara resta Cortina

(DIRE) Bologna, 17 Feb. – Anche quest’anno non si spegne l’entusiasmo per gli italiani per la montagna, con 8 milioni che nel I trimestre l’hanno scelta come meta per le loro vacanze. Ma quanto costa affittare un appartamento per la classica settimana bianca di febbraio? E per chi volesse acquistare, qual è il prezzo a metro quadro? Da uno studio di Abitare Co.- società di intermediazione e servizi immobiliari-, che ha analizzato 42 località montane italiane e 18 estere, risulta che in Italia il prezzo medio per affittare un appartamento con quattro posti letto per una settimana è di 1.160 euro, con valori per l’acquisto di un’abitazione nuova o totalmente ristrutturata di 5.180 euro al metro quadrato.

I prezzi aumentano notevolmente all’estero: 5.520 euro per affittare un appartamento per quattro persone per una settimana e prezzi medi di vendita di oltre quattro volte più alti per acquistarla (20.990 al metroquadro). Nella top ten non ci sono località italiane e Gstaad, in Svizzera, spicca come la località più esclusiva, con un prezzo medio di 39.000 euro al metro quadrato e affitti settimanali che raggiungono i 6.800 euro. Seguono la “Montecarlo innevata”, Courchevel 1850, con 31.000 euro al metroquadro e affitti a 6.500 euro, poi St. Moritz con prezzi medi che sfiorano i 27.000 euro al metroquadro e affitti a 6.200 euro a settimana.

I prezzi scendono notevolmente se ci si sposta in Italia. Per acquistare un appartamento la località più costosa d’Italia è Cortina d’Ampezzo, conosciuta come la “Regina delle Dolomiti” Qui, il prezzo medio degli immobili raggiunge i 12.200 euro al metroquadro, mentre gli affitti medi settimanali toccano i 2.310 euro. A seguire le trentine Madonna di Campiglio, con prezzi di 10.700 euro al metroquadro e affitti settimanali di 2.030 euro, e Selva di Val Gardena (10.500 euro al metroquadro e affitti di 1.960 euro).(SEGUE) (Red/ Dire) 03:10 17-02-25