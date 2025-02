Pallanuoto. Serie A1 perde la Smile Cosenza contro la Lazio

Nulla da fare: torna a mani vuote la Smile Cosenza impegnata nel campionato di serie A1 pallanuoto. A Roma, ancora una sconfitta. Questa volta ad avere la meglio contro la squadra cosentina è la SS Lazio che vince per 11-9. 3-2, 1-3,4-3, 3-1 I parziali.

“Purtroppo ritorniamo a casa con l’amaro in bocca reduci dalla quarta sconfitta consecutiva. Sicuramente ho visto una reazione da parte del gruppo, ma non è bastata. Stiamo attraversando un periodo difficile, ma insieme ne usciremo per arrivare a conquistare l’obiettivo che ci siamo prefissi”, le parole di coach Francesco Fasanella descrivono bene la sua delusione e quella di tutta la Smile Cosenza Pallanuoto.

Dopo Ancona Sabato scorso, anche le biancocelesti recuperano terreno sulle rossoblù, che restano seste in classifica a quota quindici, ma che vedono allontanarsi sempre più le prime cinque. “Dobbiamo lavorare per recuperare la miglior condizione e alcuni sbagli di concentrazione. Abbiamo giocato meglio rispetto alla scorsa partita ma non basta”, ha invece affermato il presidente Francesco Manna.

