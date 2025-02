Princi “Le eccellenze professionali calabresi si affermano sempre di più in Italia e diventano motivo di orgoglio europeo”

“La Calabria continua a mostrare le sue eccellenze nel panorama nazionale grazie all’impegno e alla competenza di tanti professionisti che il nostro territorio sa esprimere. A tal proposito, ho appreso con orgoglio del nuovo traguardo raggiunto da Salvatore Clemensi, Hair Stylist calabrese che prosegue il suo percorso nel mondo dello spettacolo affermandosi ancora una volta come ambasciatore di bellezza in Italia”.

Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che da sempre apprezza e sostiene le eccellenze della regione. Salvatore Clemensi, imprenditore di Bova Marina e Hair Stylist per Wella Professional, ha lavorato dietro le quinte di importanti programmi televisivi e oggi prosegue il suo percorso sul piccolo schermo con la partecipazione alle otto puntate della nuova stagione di “Amarsi un po’ – istruzioni per l’uso”, in onda ogni domenica su La7.

“Salvatore Clemensi – prosegue Giusi Princi – continua a dimostrare il suo legame profondo con la nostra terra, che rappresenta con passione in tutta Italia, mantenendo allo stesso tempo la sua presenza sul territorio, dove lavora quotidianamente con il suo salone. È un esempio di determinazione, dedizione, impegno e innovazione, grazie ai quali è possibile raggiungere alti e importanti traguardi.

Ritengo fondamentale – continua l’eurodeputata calabrese – evidenziare le storie di successo che danno lustro alla nostra regione, portando alto il nome della Calabria e dimostrando ancora una volta che è una terra ricca di talenti, di risorse professionali e capacità.

Con grande orgoglio, esprimo il mio sostegno e il mio incoraggiamento a Salvatore e a tutti i professionisti straordinari come lui che si distinguono nella regione, in Italia e all’estero. Da parte mia – conclude – continuerò a lavorare affinché la Calabria possa diventare un vero punto di riferimento per l’imprenditorialità e l’innovazione in Europa”.

comunicato stampa