Purtroppo, è proprio il caso di dirlo, nuovo rischio isolamento per Diminniti

Diminniti, ci risiamo! A poca distanza dall’ultimo intervento, a quanto pare inefficace, la strada che porta al piccolo centro collinare, è tornata a presentarsi come il solito paesaggio “lunare”, a cui i residenti sono da anni abituati.

Una serie infinita di crateri, non solo rende pericolosa la strada per gli autoveicoli e ancor di più per i cittadini che la percorrono, ma rischia di isolare il quartiere in quanto, i mezzi del trasporto pubblico iniziano ad incontrare considerevoli difficoltà per raggiungere il centro abitato.

Amareggiati per gli interventi inefficaci e per la poca considerazione, i residenti hanno più volte evidenziato la situazione, ma come dimostra la condizione tragica in cui versa il manto stradale, a nulla sono valsi i tentativi per informare un’amministrazione sempre più sorda, non solo al grido di aiuto proveniente da Diminniti, ma anche a quello di tutte le periferie che, ormai dal lontano 2014, come promesso dall’attuale Sindaco nella sua prima campagna elettorale, aspettano di essere “ricucite” al centro.

Centro Studi Tradizione Partecipazione Nicola Malaspina – consigliere comunale dimesso