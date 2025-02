R.D. Congo. UNICEF: 1,6 mln di bambini fuori da scuola

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Con l’aumento dei livelli di violenza e di sfollamento nell’est della Repubblica Democratica del Congo, l’Unicef chiede misure di emergenza per salvare l’anno scolastico di centinaia di migliaia di bambini. Anche prima dell’ultima escalation del conflitto, il sistema educativo nella parte orientale del Paese era sottoposto a un’immensa pressione, in parte dovuta all’elevato numero di sfollati. Più di 6,5 milioni di persone, tra cui 2,6 milioni di bambini, sono attualmente sfollati nella regione.

Dall’inizio dell’anno, come riporta il Fondo ONU in una nota, il conflitto ha costretto alla chiusura più di 2.500 scuole e spazi didattici nel Nord Kivu e nel Sud Kivu, compresi quelli nei campi di sfollamento. Con le scuole chiuse, danneggiate o distrutte, o trasformate in rifugi, 795mila bambini sono ora privati dell’istruzione, rispetto ai 465mila del dicembre 2024.

Includendo la provincia di Ituri, oltre 1,6 milioni di bambini nel Congo orientale sono ora fuori dalla scuola. “È una situazione disperata per i bambini”, ha dichiarato Jean Francois Basse, Rappresentante ad interim dell’Unicef nel Paese. “L’istruzione – e i sistemi di supporto che essa fornisce – è ciò di cui i bambini hanno bisogno per mantenere un senso di normalità e per riprendersi e ricostruirsi dopo questo conflitto”. Mentre le scuole di Goma hanno riaperto il 9 febbraio, pochissimi alunni erano presenti, con i genitori che temevano che la situazione della sicurezza rimanesse troppo pericolosa.

In tempi di crisi, le scuole svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità e nel fornire uno spazio sicuro che protegga i bambini dal potenziale reclutamento da parte di gruppi armati e dalla violenza sessuale.

Le scuole possono anche offrire ai bambini che hanno subito un trauma l’accesso al sostegno psicosociale. Nella nota, l’UNICEF continua riferendo che sta sostenendo la continuità dell’istruzione nell’est della Repubblica Democratica del Congo, collaborando con i suoi partner per allestire spazi temporanei per l’apprendimento e distribuire materiale scolastico insieme a kit igienici e sanitari.

L’Unicef sta inoltre valutando la possibilità di utilizzare programmi di istruzione via radio e di apprendimento accelerato per raggiungere i bambini più lontani ed emarginati. Con le mine e gli ordigni inesplosi presenti a Goma, anche all’interno o in prossimità delle scuole, l’Unicef si occuperà anche della formazione sul rischio mine.

“Negli ultimi due anni abbiamo fortemente sostenuto strutture scolastiche nei luoghi di sfollamento intorno a Goma”, ha detto Basse. “Ma ora sono in gran parte vuote e siamo estremamente preoccupati che i bambini sfollati ancora una volta non possano più tornare a scuola”. Nell’ambito del suo appello umanitario generale, l’Unicef sta cercando di ottenere 52 milioni di dollari per soddisfare le urgenti necessità educative di 480mila bambini.

L’Unicef chiede inoltre alle parti in conflitto di rispettare le strutture scolastiche e gli altri oggetti civili, in linea con i loro obblighi di diritto internazionale, e di porre immediatamente fine all’uso militare di qualsiasi struttura scolastica.(Com/Alf/ Dire) 17:59 17-02-25 (foto da repertorio)