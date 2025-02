Roma. Furto aggravato ai danni di turisti nella Capitale. 21 arresti

Comando Provinciale di Roma – Roma, 17/02/2025 08:24

Grazie a una intensa attività di controllo condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, è stato possibile, d’intesa con la Procura della Repubblica, arrestare in flagranza di reato 21 persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato. In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno intensificato la vigilanza in punti strategici come Largo Agnesi e il ponte degli Annibaldi.

Qui, negli ultimi giorni, sei persone sono state arrestate in flagranza mentre sottraevano zaini e borse lasciati incustoditi dai turisti, intenti a scattarsi una foto con alle spalle lo sfondo del Colosseo. Scene ormai già note ai militari del Comando Piazza Venezia che intervengono con tempestività per fermarli in tempo e restituire la refurtiva alle vittime.

Altre due donne, invece, sono state arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, subito dopo aver asportato uno zaino ad una turista tedesca nei pressi di Castel Sant’Angelo. In un negozio di via del Corso, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, hanno arrestato due stranieri poiché avrebbero sottratto uno smartphone dalla tasca di una cliente mentre era intenta a scegliere alcuni capi di abbigliamento.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli, lungo le principali fermate della linea A della metro, hanno arrestato in flagranza 5 persone, tra cui due donne, gravemente indiziate di aver sottratto smartphone e portafogli ai passeggeri mentre salivano e scendevano dai treni.

Stesse ipotesi di reato anche per altre tre donne, straniere, arrestate anch’esse lungo le fermate metro dai Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale. Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/furto-aggravato-ai-danni-di-turisti-nella-capitale.-21-arresti