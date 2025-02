Amantea (Cs). Arrestato per il divieto di avvicinamento alla persona offesa

Comando Provinciale di Cosenza – Amantea (Cs), 18/02/2025 15:20

I Carabinieri del NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Paola hanno tratto in arresto un 60 enne di Amantea, pensionato, separato, per il reato di “violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, nonché deferito, altresì, per porto di armi o/e oggetti atti ad offendere.

In particolare l’arrestato, sottoposto nel novembre 2024 al divieto di avvicinamento alla ex moglie con applicazione del braccialetto elettronico, con prescrizioni di tenersi ad una distanza di 500 mt e dai luoghi da questa frequentati, a bordo della propria autovettura la inseguiva nel tragitto lavoro – casa, intimandole di fermarsi. Si attivava l’allarme del braccialetto elettronico e veniva richiesto dalla parte offesa l’intervento dei Carabinieri.

I militari, intervenuti rapidamente sul posto, hanno potuto accertare quanto lamentato anche attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza di locale pubblici posti lungo l’itinerario, pertanto, si mettevano alla ricerca dell’individuo che veniva rintracciato presso la propria abitazione in Amantea. Nell’occorso a bordo della sua autovettura ben occultati si rinvenivano un coltello di cm. 17 ed un martello che venivano posti in sequestro. L’arrestato, come disposto dalla Procura di Paola, veniva condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arrestato-per-il-divieto-di-avvicinamento-alla-persona-offesa