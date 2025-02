Beniada: bellezza e talento di una giovane icona albanese che fa impazzire anche l’Italia

Beniada Nishani è una modella italo-albanese, cresciuta in Italia, dove ha lavorato in diverse occasioni in film e sfilate, da tre anni ha deciso di trasferirsi in Albania, a Tirana. Dopo la sua partecipazione al reality show “Grande Fratello vip albanese”, è diventata una figura molto amata dal pubblico. In breve tempo, ha iniziato la collaborazione come testimonial per numerosi brand e aziende di rilievo, una fra tutte una nota compagnia telefonica internazionale presente anche Albania.

Beniada è divenuta esempio di ispirazione per molti giovani locali, in quanto si è distinta in diversi campi, dalla moda all’arte, fino alla televisione.

La sua voglia di lavorare e di affrontare sempre nuove sfide, di raggiungere nuovi traguardi, la pone giornalmente all’attenzione di chi avvicina al mondo dell’arte e dello spettacolo.

La sua simpatia e solarità l’hanno resa un volto noto e apprezzato, soprattutto in Albania, dove ha conquistato il cuore del pubblico con la sua personalità genuina.

Attualmente, Beniada è una delle protagoniste della televisione albanese, dove conduce un programma di successo su RTSH, la rete televisiva storica e prestigiosa del Paese.

Il suo programma, che va in onda ogni pomeriggio dal Lunedì al Venerdì, affronta dinamicamente temi di attualità, moda e spettacolo, offrendo al pubblico un mix di notizie e interviste coinvolgenti.

Recentemente Beniada ha posato per la copertina di una nota rivista di moda albanese dove in una serie di scatti “Made in Italy”, firmati dal fotografo Renuar Locaj, ha celebrato moda italiana. A testimoniare il suo legame indissolubile con il Bel Paese e con lo stile e l’eleganza italiana.

“Beniada Nishani può essere considerata come “l’Albania che conquista” il mondo, al pari di altri suoi connazionali rappresenta la bellezza, il talento e la determinazione di un intero popolo.

“Alta 1.74 dalle misure perfette 90-69-90, ha fatto innamorare anche gli italiani che ne aspettano un ritorno! Per molti rappresenta un mix tra la simpatia e la solarità di Michaelle Hunziker e la bellezza acqua e sapone di Letitia Casta!

Così come Dua Lipa e Rita Ora, due superstar internazionali che hanno conquistato le classifiche musicali in tutto il mondo, e non solo Kledi Kadiu, Ermal meta, e AnA Oxa, Beniada è riuscita a farsi notare anche in Italia da Chiambretti, dove è stata invitata al Chiambretti Show per parlare anche della sua passione calcistica per la Juventus, sua squadra del cuore. Sarebbe bello rivederla presto in Italia magari con un programma tutto suo.

Federica Romeo