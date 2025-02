Bolivia. Drammatico incidente ad un bus: 31 morti e 15 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato di recente in Bolivia, causando la perdita di numerose vite e lasciando molti feriti. Un autobus di trasporto pubblico è uscito di strada ed è precipitato in un burrone, in un tratto montuoso tristemente noto per la sua pericolosità.

La tragedia si è consumata lungo una strada che collega due importanti città boliviane: Potosí e Oruro. L’autobus è uscito di strada nei pressi del ponte del comune di Yocalla, nella provincia di Tomás Frías, una zona caratterizzata da strade strette e tortuose.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus, della compagnia San José, stava percorrendo una curva a velocità eccessiva quando è avvenuto il tragico incidente. Il mezzo è precipitato in un burrone di circa 800 metri, causando la morte di almeno 31 persone e il ferimento di altre 15. Purtroppo, tra i feriti, quattro sono minorenni e due versano in gravi condizioni, tanto da essere ricoverati in terapia intensiva.

L’incidente ha avuto un impatto devastante sulla comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei trasporti pubblici in Bolivia. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità e chiarire le cause dell’accaduto.

