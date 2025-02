Calabria. Regione, domani rete diabetologica in commissione vigilanza

(DIRE) Reggio Calabria, 18 Feb. – È stata convocata per domani a Reggio Calabria la commissione speciale di Vigilanza in Consiglio regionale per discutere del ‘monitoraggio sull’efficientamento della rete diabetologica pediatrica’. Relatore, il presidente della commissione Domenico Giannetta, che dichiara: “In Calabria, ogni anno, 20 bambini su 100.000 si ammalano di diabete di tipo uno.

Il dato riguarda la fascia 0 – 15 anni. E come sempre i numeri non sono numeri, ma persone, famiglie, compagni di classe e gruppi di amici coinvolti da una malattia che può essere conosciuta, curata e gestita nel modo più adeguato”. “Ciò ci impone una riflessione approfondita e documentata.

Pertanto – continua – con il dirigente generale dipartimento Salute e welfare della Regione Calabria, il primario della divisione di pediatria del G.O.M. di Reggio Calabria, pediatri esperti nella gestione del diabete infantile e la garante per la Salute della Regione Calabria, convocati in audizione, analizzeremo lo stato dell’arte della rete diabetologica pediatrica calabrese.

La seduta – spiega Giannetta – ha l’obiettivo di rilevare le condizioni dell’efficientamento della rete per il miglioramento della qualità dell’assistenza, sotto forma di assistenza globale, che si avvalga di team multidisciplinari, con un approccio plurispecialistico, adeguatamente formati e aggiornati, sotto il profilo sanitario e socio-sanitario, su uniformi percorsi terapeutici, nel quadro della organizzazione della rete diabetologica pediatrica della Regione Calabria”. (Com/Mav/Dire) 16:37 18-02-25 (foto da repertorio)