Cultura. Napoli, domani Iaia Forte a Villa Di Donato con Odissea Penelope

DIRE) Napoli, 18 feb. – Penelope è Circe, il Ciclope, le Sirene. È tanti personaggi insieme e poi alla fine se stessa ma diversa: una donna che non aspetta Ulisse ma vuole essere come lui, autonoma e libera. Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, domani Iaia Forte porta in scena a Villa di Donato a Napoli Odissea Penelope. Inizio dello spettacolo le 20:30. Nella drammaturgia firmata da Giuseppe Argirò, la grande storia dell’Odissea si condensa in viaggio ironico e struggente attraverso i luoghi visitati da Ulisse e raccontati da Penelope, dove Iaia Forte veste i panni dei diversi personaggi, compreso quello dello stesso Ulisse, coinvolgendo gli spettatori nel gioco teatrale delle metamorfosi.

Con musica contemporanea e incursioni canore, Iaia Forte trasforma la narrazione omerica in un percorso nella psiche di Penelope che rivendica una nuova identità, il diritto della donna ad esistere. E gli eroi antichi diventano grotteschi e brillanti, profondamente moderni. Dopo lo spettacolo si potrà conversare con Iaia Forte davanti ad alcuni piatti tipici del carnevale: minestra maritata della casa, lasagna napoletana e sanguinaccio.