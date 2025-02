Firenze. Rompe la vetrina di un negozio con un tombino

Comando Provinciale di Firenze – Firenze, 18/02/2025 10:53

I Carabinieri della Stazione di Firenze Legnaia hanno tratto in arresto un cittadino marocchino in flagranza del reato di furto aggravato. I militari, che erano impegnati in servizio di pattuglia notturna nel territorio dell’Oltrarno, hanno risposto alla chiamata di un privato cittadino che affermava di aver notato un uomo intento a rompere la vetrina di un negozio con un tombino, fornendo anche una precisa descrizione dello stesso, e riferiva la direzione verso cui si era allontanato dopo aver sottratto diversi beni dall’esercizio commerciale appena danneggiato.

I Carabinieri si recavano prontamente in Via de’Vanni, dove notavano in effetti un uomo, nei pressi di un negozio la cui vetrina era stata distrutta con un tombino, corrispondente alla descrizione fornita, allontanarsi verso il Parco delle Cascine. Alla vista dei militari il soggetto gettava la refurtiva ed iniziava a correre, cercando di alla fuga, inseguito a stretto giro dai Carabinieri che lo raggiungevano dopo circa 600 metri.

Bloccato, l’uomo continuava a cercare di colpire gli operanti con calci e morsi, insultandoli e urlando. La refurtiva è stata dunque recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La colpevolezza dell’indagato dovrà essere acclarata nel corso del processo e per lo stesso vige la presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rompe-la-vetrina-di-un-negozio-con-un-tombino