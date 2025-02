Fisco. M. Matera (FdI): risparmiati 3 mld grazie azione Governo Meloni

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “I 3 miliardi risparmiati dallo Stato sui falsi crediti delle partite iva “apri e chiudi” dimostrano quanto sia incisivo il lavoro del Governo Meloni contro i furbetti del fisco. Il merito è della manovra effettuata nel 2023 che prevedeva la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa e l’assenza dei profili di rischio individuati. La misura era stata introdotta per contrastare le cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, un escamotage utilizzato per incassarne i benefici fiscali e aprirne un’altra identica. Finisce così la “cuccagna” per i furbetti del fisco, grazie all’azione incisiva del Governo da sempre vicino al popolo delle partite iva, di chi lotta e soffre per stare sul mercato onestamente nel nostro Paese. Questa è la migliore risposta alle mistificazioni della sinistra degli ultimi anni e alla loro politica fiscale da caccia alle streghe”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della Commissione Finanze alla Camera, commentando gli ultimi dati del 2024. (Vid/ Dire) 10:33 18-02-25