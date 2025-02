Guerra in Sudan. Servono 6 mld di $ solo per i primi aiuti

Il Sudan sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti, definita dalle Nazioni Unite come un’emergenza di “proporzioni scioccanti”. Il conflitto civile, iniziato il 15 aprile 2023, tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari ha avuto un impatto devastante sulla popolazione, causando un’enorme crisi di sfollamento, insicurezza alimentare e violenza.

Di fronte a questa catastrofe umanitaria, l’ONU ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, chiedendo 6 miliardi di dollari per fornire aiuti vitali a quasi 26 milioni di persone colpite dalla guerra. Questa cifra ingente è necessaria per rispondere alle esigenze immediate della popolazione, tra cui cibo, acqua, assistenza sanitaria, alloggi e protezione.

Le conseguenze del conflitto sono drammatiche: 12 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case, di cui 3,5 milioni hanno cercato rifugio nei paesi limitrofi. Allo stesso tempo, quasi due terzi della popolazione sudanese, circa 18 milioni di persone, necessita di assistenza umanitaria urgente. La carestia è diffusa in tutto il paese, con milioni di persone che lottano per sopravvivere.

L’ONU ha sottolineato che la situazione in Sudan è critica e richiede un intervento immediato e massiccio da parte della comunità internazionale. La mancanza di finanziamenti adeguati ostacola la capacità delle agenzie umanitarie di fornire aiuti essenziali alla popolazione, mettendo a rischio la vita di milioni di persone.

Ma la guerra in Sudan, a differenza di tante altre può essere considerata a tutti gli effetti una tragedia dimenticata?

Nonostante la gravità della situazione, la crisi in Sudan sembra essere stata in gran parte dimenticata dai media internazionali. L’appello dell’ONU mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a mobilitare risorse per rispondere a questa tragedia umanitaria che si sta svolgendo sotto i nostri occhi.

