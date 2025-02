L’OLAF completa l’indagine sulle presunte gravi irregolarità nell’approvvigionamento di generatori di energia elettrica per l’Ucraina finanziato dall’UE

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha raccomandato il recupero finanziario di oltre 91 milioni di euro destinati all’acquisto e alla fornitura di generatori di energia elettrica alle zone dell’Ucraina colpite da carenza di energia elettrica

L’OLAF ha completato nel giugno 2024 la sua indagine su presunte gravi violazioni delle norme in materia di appalti, trasparenza e gestione finanziaria in un progetto finanziato dall’UE da 114 milioni di euro e gestito dall’Agenzia governativa polacca per le riserve strategiche (RARS).

Oltre ai 91 milioni di euro raccomandati per il recupero, altri 22 milioni di euro sono stati protetti da spese indebite, consentendo loro di raggiungere coloro che avevano bisogno di assistenza. Durante il caso, l’OLAF ha collaborato strettamente con l’Ufficio centrale anticorruzione (CBA) e la Procura pubblica polacca, portando all’arresto di almeno tre individui.

“Abbiamo bisogno di ogni euro di sostegno dell’UE all’Ucraina per raggiungere chi ne ha bisogno e garantire che il denaro dei nostri contribuenti venga speso correttamente. Proteggere gli aiuti dell’UE all’Ucraina non solo garantisce che il denaro dei nostri contribuenti venga speso correttamente, ma è anche una questione di sicurezza. Grazie alla nostra forte cooperazione con la CBA e la Procura polacca, abbiamo salvaguardato con successo gli interessi finanziari dell’UE”, ha affermato Ville Itälä, Direttore generale dell’OLAF.

Sovrapprezzo, mancanza di concorrenza e vantaggi indebiti

Le prove raccolte durante l’indagine dell’OLAF, iniziata a luglio 2023, hanno rivelato prezzi eccessivi, mancanza di concorrenza e vantaggi indebiti concessi ad alcuni appaltatori. All’epoca, RARS si è rifiutata di collaborare con l’OLAF durante l’indagine, nonostante i propri obblighi ai sensi dell’accordo di sovvenzione dell’UE firmato a gennaio 2023.

Tuttavia, l’indagine dell’OLAF è stata in grado di stabilire che il processo di approvvigionamento di RARS ha violato i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e gestione finanziaria. Secondo i risultati dell’indagine, i contratti sono stati assegnati in modo non competitivo, non riuscendo a garantire che i fondi UE raggiungessero la destinazione prevista.

L’OLAF ha inoltre raccolto prove che indicano che la RARS ha concesso indebiti vantaggi ai contraenti erogando ingenti pagamenti anticipati senza sufficienti garanzie, esponendo i fondi dell’UE a significativi rischi finanziari.

L’OLAF ha scoperto che alcuni appaltatori hanno addebitato alla RARS fino al 40% in più rispetto ai costi di acquisto, determinando un sovrapprezzo considerevole per i generatori finanziati dall’UE.

Missione, mandato e competenze dell’OLAF:

la missione dell’OLAF è individuare, indagare e fermare le frodi ai danni dei fondi dell’UE.

fonte: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-completes-investigation-suspected-serious-irregularities-eu-funded-procurement-power-generators-2025-02-18_en