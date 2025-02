Messina. Baraccopoli, Sindaco: bene nomina Trovato a sub-commissario

(DIRE) Palermo, 18 feb. – “Esprimo apprezzamento per la nomina di Santi Trovato, esperto professionista che ha ricoperto in questi anni incarichi di responsabilità, anche nell’ambito del Comune di Messina, a sub-commissario per il risanamento”. Lo dice il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile.

“Ringrazio il presidente Schifani per la sua tempestività – evidenzia Basile – auspicando un percorso che ci veda fortemente impegnati, con la necessaria sinergia tra Regione e Comune, per il proseguimento delle azioni volte ad assicurare a tutte le persone che ancora vivono nelle baracche un alloggio dignitoso”.

Basile poi aggiunge: “L’obiettivo congiunto è mettere la parola fine alla vicenda delle baraccopoli di Messina, un percorso avviato dal 2018 in poi con l’Amministrazione De Luca e proseguito nel corso di questi anni con i risultati raggiunti e quelli che intendiamo ancora fare, utilizzando al meglio le risorse a disposizione per il bene di una fetta della nostra comunità”.

La nomina di Trovato è stata ufficializzata oggi con un provvedimento del presidente della Regione che ha revocato l’incarico a Marcello Scurria. (Com/Sac/Dire) 18:43 18-02-25 (foto da repertorio)