Nucleare. UE aggiorna norme per migliorare sistema supervisioni materiali

(DIRE) Roma, 18 feb. – Il Consiglio UE ha firmato un regolamento rivisto sull’applicazione delle salvaguardie Euratom, il sistema di supervisione dei materiali nucleari all’interno della Comunità Euratom che garantisce l’uso pacifico dei materiali nucleari. Le nuove norme mirano a semplificare le salvaguardie Euratom e ad allinearle al progresso tecnologico.

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’UE e saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La Commissione elaborerà linee guida per aiutare gli operatori a rispettare i propri obblighi ai sensi delle nuove norme e ne valuterà l’applicazione 10 anni dopo la loro entrata in vigore.

Il regolamento sull’applicazione delle salvaguardie Euratom stabilisce le informazioni specifiche che devono essere dichiarate alla Commissione dagli utilizzatori di materiali nucleari, nonché i registri che gli operatori sono tenuti a conservare.

Queste misure consentono alla Commissione di verificare che i materiali nucleari non vengano dirottati dall’uso previsto. Una valutazione approfondita nel 2022 ha evidenziato la necessità di una revisione mirata del regolamento, poiché la sua efficacia è gradualmente diminuita, in gran parte a causa del progresso tecnologico e degli sviluppi nel settore nucleare.

Le principali modifiche introdotte da questa revisione mirata hanno una portata limitata e si concentrano sui seguenti punti: Chiarimento, semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo, compreso un approccio più graduale agli obblighi di segnalazione basati sul valore strategico dei materiali, norme sugli impianti che detengono piccole quantità di materiali nucleari e sulla segnalazione elettronica; Allineamento con il progresso tecnologico e gli sviluppi nel settore nucleare, come l’introduzione di misure di salvaguardia nucleare in una fase precoce della pianificazione e progettazione degli impianti (tutela fin dalla progettazione) e norme sullo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), in vigore dal 1958, istituisce un sistema di supervisione dell’uso pacifico dei materiali nucleari destinati all’uso civile (salvaguardie Euratom). In conformità alle sue disposizioni, la Commissione deve garantire che i materiali nucleari civili non vengano dirottati dagli usi previsti.

Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che approva un regolamento della Commissione (Euratom) sull’applicazione delle salvaguardie Euratom, come previsto dalle norme Euratom. Dopo ampie discussioni, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 24 giugno 2024, seguito dalla revisione giuridica e linguistica delle norme e dall’adozione formale odierna, che segna la fine della procedura.(Ran/Dire) 15:44 18-02-25