Pubblico impiego. CISL e FP CLS: incontro con ministro Zangrillo positivo

(DIRE) Roma, 18 feb. – La CISL e la CISL FP valutano positivamente l’incontro tenutosi oggi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con il Ministro Paolo Zangrillo per dare seguito agli impegni assunti nella dichiarazione n. 10 del CCNL Funzioni Centrali 2022/2024 in merito alla ricerca di soluzioni su istituti normativi importanti quali il superamento dei tetti di spesa per il salario accessorio, la continuità della contrattazione 2025/2027, il welfare integrativo, la formazione, le agevolazioni fiscali sui premi di produttività, l’erogazione in tempi rapidi del tfr/tfs dei dipendenti in quiescenza, il superamento della decurtazione del trattamento accessorio nei primi 10 giorni di malattia, il superamento del limite del valore facciale a 7 euro del buono pasto per i dipendenti pubblici.

Trattasi di temi sui quali la CISL e la CISL FP sono da tempo impegnate convinte della necessità di investire nella Pubblica Amministrazione cardine per lo sviluppo del Paese, e con essa sui lavoratori e sulle lavoratrici, vero “core business” di qualsiasi Azienda. Per la CISL e la CISL FP è fondamentale ora non interrompere il lavoro fatto al tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2022/2024, sul quale convintamente abbiamo apposto la firma lo scorso 27 gennaio.

“La convocazione odierna ci rafforza nel nostro convincimento di aver agito e di agire sempre nell’interesse di coloro che rappresentiamo dal momento che oltre agli incrementi economici vogliamo continuare il confronto per migliorare ulteriori istituti contrattuali. Accogliamo, quindi, con soddisfazione la proposta del ministro Zangrillo di voler costruire un percorso per arrivare alla firma di un ‘Protocollo sul lavoro pubblico’, in continuità anche con il ‘Patto per l’Innovazione e la coesione sociale’ che impegni governo e sindacato nella costruzione di una Pubblica Amministrazione moderna, efficiente, attrattiva per i giovani, in grado di guidare il Paese attraverso le gradi sfide che ci attendono”, continuano i sindacati. Positiva per la CISL e la FP Cisl la volontà di riconvocare a breve il tavolo allo scopo di proseguire nel dialogo finalizzato alla stipula di un protocollo sulla PA. (Com/Tec/ Dire) 20:54 18-02-25 (foto da repertorio)