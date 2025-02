Reggio Calabria Capitale della Cultura, a Palazzo San Giorgio nuovo incontro operativo col Comitato dei Promotori per la candidatura

In apertura ha relazionato il sindaco Giuseppe Falcomatà fornendo indicazioni e dettagliando nello specifico i contenuti e le testimonianze, anche in base ai precedenti tavoli di lavoro



È tornato a riunirsi nella Sala Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio il Comitato dei Promotori per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l’audizione che si svolgerà a Roma il prossimo 26 febbraio, di fronte alla Giuria di esperti indipendenti incaricata di valutare le dieci proposte “finaliste”, ancora un importante incontro nel salone del Lampadari “Italo Falcomatà” con le tante e variegate realtà culturali presenti sul territorio, chiamate a dare un contributo alla candidatura.

In apertura ha relazionato il sindaco Giuseppe Falcomatà fornendo indicazioni e dettagliando, nello specifico, i contenuti e le testimonianze, anche in base ai precedenti tavoli di lavoro, che animeranno l’audizione nella Capitale. Il primo cittadino ha esposto gli strumenti e gli obiettivi che saranno trattati nel corso dell’audizione, compresa la parte tecnica relativa alla sostenibilità della candidatura, sotto ogni aspetto.

Il sindaco ha ricordato a cittadini, associazioni e movimenti l’importanza di continuare a dare slancio alla candidatura compilando il modulo online, da qualche giorno sul portale https://capitaledellacultura. reggiocal.it, ma anche attraverso ulteriori testimonianze di sostegno. Le riunioni proseguiranno prima dell’audizione di Roma, per cui tutti gli interessati potranno ancora partecipare e dare il loro apporto nell’ottica di un arricchimento delle proposte per rendere il più possibile inclusivo e partecipato il percorso di avvicinamento all’audizione.

Il sindaco Falcomatà, infine, ha evidenziato che sarà possibile essere presenti all’interno della sala nella quale di svolgeranno le audizioni. «Mi farebbe piacere – ha detto – che in rappresentanza delle vostre associazioni, qualora vogliate e possiate, siate presenti perché quello che è stato fatto è frutto di un lavoro corale e collettivo che ha fatto la città. Dal punto di vista dell’immagine e dell’impatto sarebbe bello essere presenti far comprendere la spinta di Reggio in tutte le sue articolazioni e in tutte le sue energie attive e positive».

Presente anche l’Assessore con delega alla programmazione del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo, che ha annunciato a tutti i rappresentanti delle associazioni culturali reggine l’imminente avvio del cantiere del Museo delle Culture del Mediterraneo, comunemente conosciuto come Museo del Mare, previsto per sabato 22 febbraio. “Ritengo – ha affermato Romeo – che il tavolo per la candidatura a Capitale della Cultura debba comunque continuare a riunirsi, a prescindere dal risultato finale, per continuare ad animare una discussione su quella che sarà l’anima culturale del progetto architettonico di Zaha Hadid, che non potrà essere scelta esclusivamente da un singolo, ma dovrà essere frutto di una concertazione e di uno studio collettivo”.

