Sequestrati 780 kg di cocaina purissima al Porto di Gioia Tauro

Gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria con la collaborazione dei colleghi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato un ingente carico di cocaina purissima in transito al Porto di Gioia Tauro. Si tratta di 780 kg divisi in panetti provenienti dal Sud America e diretti in alcuni porti d’Italia e della Spagna.

La droga viaggiava nascosta in 3 container in un caso tra i sacchetti di pellet ad in un altro caso nel vano motore di un container che trasportava pesce surgelato.

Difficilmente prevedibili le cifre che cocaina purissima sequestrata oggi avrebbe “fruttato” alle organizzazioni criminali che l’avrebbero tagliata per venderla sul mercato illegale internazionale. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace