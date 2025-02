Taranto. Cocaina nascosta sotto il volante della sua auto: 49enne scoperto ed arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 49 anni, residente in un comune dell’hinterland perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, controllando le zone periferiche del capoluogo, hanno incrociato una coppia a bordo di una Citroen procedere a velocità sostenuta. Insospettiti da questa condotta inconsueta ed imprudente, i poliziotti, attraverso una rapida interrogazione alle banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno verificato che l’auto era stata più volte controllata nell’ultimo periodo dalle Forze dell’Ordine sempre nello stesso percorso e che il proprietario del mezzo e probabile conducente aveva a suo carico numerosi precedenti tra i quali anche reati in materia di droga.

Alle porte del Comune di San Giorgio Jonico, i Falchi hanno bloccato l’auto per un accurato controllo. Mentre la donna seduta sul lato passeggero si è mostrata sin da subito collaborativa e disponibile al controllo, l’uomo al volante ha mostrato segni di evidente nervosismo. Nel corso del controllo, ben occultata in un piccolo vano sotto il volante della Citroen, i Falchi hanno ritrovato un involucro di cellophane contenente cocaina per un peso complessivo di poco meno di 60 grammi.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare anche un telefono cellullare e la somma di 135 euro in banconote sulle quali il 49enne non è riuscito a fornire una convincente spiegazione circa il suo possesso. Nell’ulteriore attività di controllo presso l’abitazione dell’uomo è stato anche ritrovato bilancino di precisione con evidenti segni della stessa sostanza recuperata in precedenza, inequivocabile segno della sua presunta attività di spaccio. Trasmessi gli atti all’autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari. Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.

