Università. A Parma summit internazionale su tecnologie quantistiche

(DIRE) Parma, 18 Feb. – Sarà l’Università di Parma, il 20 e il 21 febbraio, a ospitare una “due giorni” internazionale sulle tecnologie quantistiche. Al Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie arriveranno infatti scienziate e scienziati da tutta Europa per il workshop internazionale MolSQIT2025 – Molecular Spins for Quantum Information Technologies. Il workshop sarà aperto giovedì 20 febbraio alle 9 dai saluti istituzionali del prorettore vicario dell’Università di Parma Fabrizio Storti, del direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche Adriano Tomassini e del Conference Chair Stefano Carretta. A seguire le diverse sessioni. Le tecnologie quantistiche, spiega l’Ateneo, “rappresentano una straordinaria opportunità per il futuro, ma la loro realizzazione è anche una delle principali sfide che il mondo della scienza deve affrontare.

Gli spin molecolari sono tra i candidati più promettenti per costruire le unità elementari di queste tecnologie”. Lo scopo del workshop, organizzato dal docente dell’Università di Parma Stefano Carretta (Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche) insieme ai colleghi Stergios Piligkos (Università di Copenaghen) e Fernando Luis (Csci-Inma- Saragozza) è quello di promuovere la sinergia tra i principali gruppi di ricerca del settore per compiere decisivi passi avanti nella realizzazione di dispositivi quantistici. L’appuntamento, aperto a tutti i docenti e a studentesse e studenti interessati, riunirà scienziati e scienziate che copriranno diverse aree tematiche: dalla teoria dei qubit molecolari alla loro sintesi e studi sperimentali. (Red/ Dire) 01:58 18-02-25