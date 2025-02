Conto alla rovescia Museo del Mare, Falcomatà: «Un’opera straordinaria che continuerà a cambiare in meglio il volto bello e gentile della nostra città»

L’Assessore Romeo: «Si apre una fase nuova in cui la città sarà coinvolta non solo all’inaugurazione, ma anche nella successiva fase di realizzazione, contribuendo a riempire la struttura di contenuti significativi»



«Il Museo del Mare era un render e adesso sta diventando realtà». Con queste parole il sindaco Giuseppe Falcomatà ha commentato nel corso di un sopralluogo l’avvio dei lavori di costruzione del Museo del Mare, un progetto ambizioso che segna una svolta fondamentale per la città di Reggio Calabria. Il sopralluogo, avvenuto in vista della cerimonia di sabato mattina, ha avuto luogo nell’area portuale del molo di Ponente, dove si sono ufficialmente avviati i lavori di cantiere.

Il sindaco ha sottolineato che «L’investimento di 121 milioni di euro rappresenta non solo il finanziamento più grande e significativo che la città abbia mai ricevuto, ma anche una vera e propria scommessa sul futuro culturale, artistico e turistico di Reggio Calabria. Sarà un’opera che vedremo crescere giorno dopo giorno e che diverrà un nuovo straordinario polo museale e culturale con vista sul mare. Uno dei luoghi più belli d’Europa e del Mediterraneo, per celebrare la storia ed il futuro della nostra città».

«Il Museo del Mare sarà un investimento fondamentale per la crescita del nostro territorio. Il cantiere che ora sta prendendo vita porterà con sé una trasformazione concreta e duratura. Siamo all’inizio di un percorso perché sarà un’altra opera straordinaria che continuerà a cambiare in meglio il volto bello e gentile della nostra città», ha concluso il sindaco, invitando i cittadini a partecipare all’evento di sabato, fissato per le ore 11, momento simbolico di un passo decisivo per il futuro di Reggio.

Il Museo del Mare si configura come un progetto simbolico, non solo per il suo impatto culturale, ma anche per la sua capacità di fungere da motore per il rilancio economico e turistico di Reggio Calabria e dell’intero territorio regionale.

Anche Carmelo Romeo, Assessore con delega specifica alla realizzazione del Museo del Mare e alla Programmazione, ha espresso grande soddisfazione per i progressi raggiunti.

Durante il sopralluogo, Romeo ha spiegato: «La ditta Cobar S.p.a., incaricata dei lavori, si sta occupando della cantierizzazione dell’area. Sabato prossimo saranno presenti anche i rappresentanti della Zaha Hadid Architects, lo studio che ha progettato l’ambizioso progetto, per presentare alla cittadinanza il cronoprogramma dei lavori, che si estenderanno nel corso dei prossimi anni. Quello che stiamo iniziando a costruire – ha detto Romeo – è un museo che non cambierà solo il volto di Reggio Calabria, ma di tutta la Calabria e dell’intero sud Italia.

Grazie al lavoro sinergico e alla determinazione dell’Amministrazione Comunale, sono stati completati con successo tutti gli adempimenti necessari per consegnare il cantiere entro la fine di gennaio. Da oggi si apre una fase nuova in cui la città sarà coinvolta, non solo all’inaugurazione, ma anche nella successiva fase di realizzazione, contribuendo a riempire il Museo del Mare di contenuti significativi, che riflettono l’identità, la storia e la tradizione del territorio.

Il coinvolgimento della cittadinanza, la partecipazione alle iniziative e il sostegno della comunità sono, infatti, elementi essenziali per il successo di un’opera di tale portata, che ambisce a diventare un polo attrattivo di rilevanza internazionale, capace di raccontare la storia e la cultura del mare, elemento centrale della storia di Reggio e della Calabria».

