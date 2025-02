Milleproroghe. Bergesio (Lega): accolte istanze per sostenere lavoro agricolo

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Il decreto accoglie varie istanze del settore agricolo e della pesca. A cominciare dai termini per la revisione delle macchine agricole, che sono stati prorogati. E ancora: è stata garantita la continuità delle azioni del piano triennale della pesca, in favore degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, stanziando le risorse necessarie senza alterare i saldi di finanza pubblica. Altro punto importante ed atteso: la proroga dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio per il registro di carico e scarico dei cereali, fissata al 31 luglio 2025 per consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole.

Infine due ordini del giorno impegnano il Governo a prorogare la ‘sugar tax’ al 1° luglio 2026 e a continuare la gestione delle specie ittiche alloctone per la gestione della fauna ittica in ecosistemi specifici. Passi significativi a sostegno del settore primario, fiore all’occhiello del grazie all’impegno e ai sacrifici degli operatori, in un momento delicato che, in seguito al complesso scenario internazionale, costringe le aziende a fronteggiare difficoltà e costi elevati”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta le novità incluse nel Decreto Milleproroghe per il settore agricolo in seguito ad emendamenti proposti dalla Lega. (Vid/ Dire) 09:57 19-02-25 (foto d’archivio)