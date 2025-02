Programma degli eventi collaterali “European Qualifiers”

L’Assessore Carmelo Romeo: “Non una semplice partita ma un evento di cultura dello sport per tutto il territorio”

Reggio Calabria si prepara ad accogliere gli European Qualifiers e la partita Italia-Ungheria, in programma al PalaCalafiore domenica 23 febbraio, con una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno atleti ed appassionati di ogni età di tutto il territorio metropolitano .

Un programma ricco di appuntamenti sportivi e culturali che mirano a valorizzare la passione per il basket in una città che vanta, in tal senso, un’importante storia.

L’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha specificato che questi sono eventi collaterali, realizzati dall’Amministrazione in collaborazione alla Federazione Nazionale, servono ad animare il territorio diffondendo la cultura dello sport “Perché, quando un anno fa ci recammo con il sindaco a contattare la nazionale italiana per riportarla a Reggio Calabria, noi non volevamo semplicemente una partita – ha dichiarato Romeo- Avevamo in mente, piuttosto, non un evento fine a sè ma una serie di appuntamenti sportivi che rivitalizzassero territorio e la passione per il basket.”

“Sarà un momento di grande coinvolgimento -chiude l’assessore- per i giovani della città e della provincia, per grandi e piccoli ( famiglie incluse): un momento di festa per lo sport a Reggio. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato; in particolare agli uffici del Settore Sport del Comune, per il meticoloso lavoro svolto, ed a Luca Laganà della FIP che ha curato mirabilmente il programma degli eventi”.

Queste iniziative sono finanziate con il Pon Metro Plus, Distretti culturali, perché vanno proprio rispettano proprio l’indirizzo di coinvolgimento ed animazione del territorio.

Il PROGRAMMA: LA PALLEGGIATA

Data: 21 febbraio ore 15:30

Partenza alle 15.30 dalla Villa Comunale, percorrenza sul Corso Garibaldi e arrivo a Piazza Italia in contemporanea alla fine della Conferenza Stampa di presentazione della partita.

Raduno di giovani atleti delle categorie U13/U14 che percorreranno il Corso Garibaldi palleggiando fino a Piazza Italia, dove incontreranno la delegazione azzurra e il Sindaco Falcomatà.

REGGIO INCONTRA ITALBASKET

Data: 21 febbraio ore 17:00 -Salone dei Lampadari – Palazzo San Giorgio

Incontro tra lo staff della Nazionale e gli addetti ai lavori dello sport reggino, organizzato con il supporto della FIP Calabria e della Scuola Regionale dello Sport del CONI.

DRAFT EVENT JUNIOR NBA + DUNKING DEVILS SHOW

Data: 22 febbraio ore 16:00 – Piazza De Nava

ll progetto Jr. NBA, organizzato in Italia dalla FIP con il prezioso supporto dei Comitati Regionali, coinvolge un numero di giocatori che non ha eguali in Europa. Per questa stagione sportiva, infatti, vedrà ai nastri di partenza, nella nostra regione, tutte le squadre (femminili e maschili) della categoria U13, approssimativamente circa 350 cestisti. Il momento del DRAFT è il più coreografico di tutto il progetto e consiste nell’associazione tra le varie squadre e le franchigie NBA. A chiusura del pomeriggio di piazza De Nava, l’esibizione dei “Diavolo Schiaccianti”, gruppo di fama internazionale che ha curato la fase di entertainment di eventi sportivi di livello internazionale.

TORNEO MINIBASKET

Data: 23 febbraio ore 9:00 – Piazzale Enzo Ferrari

Il piazzale Ferrari, antistante al PalaCalafiore, si trasformerà in una grande palestra con 6 campi da minibasket dove tutti i minicestisti delle categorie SCOIATTOLI, AQUILOTTI ed ESORDIENTI si divertiranno a suon di canestri fino alle 12:00 quando riceveranno la visita di tutta la Nazionale che, contemporaneamente, avrà finito la seduta di tiro al palasport.

DISEGNIAMO LA STORIA DEL BASKET REGGINO (da realizzare successivamente rispetto all’evento)

Concorso di idee per la realizzazione di un murales dedicato ai personaggi che hanno fatto la storia della pallacanestro reggina. Coinvolgendo gli studenti del Liceo Artistico “Mattia Preti” e gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, un lascito della FederBasket alla città di Reggio per contribuire a colorare l’atrio sud del PalaCalafiore.

comunicato stampa