Roma. Anche Livoti e lo scultore Allera alla presentazione di “Mother”, la Madonna per gli Artisti presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto

Domenica scorsa è stata presentata l’opera denominata “Mother”, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma. 200 tra personalità nazionali ed internazionali appartenenti al mondo dell’Arte, del Cinema, della Musica, della Moda, della Danza e del mondo della Cultura, sono stati scelti e riuniti per un unico momento di condivisione per “Mother”, la Madonna degli Artisti, opera scultorea creata e realizzata dal Maestro Giuseppe Fata che dal 2006, ha avuto l’idea di sviluppare acconciature utilizzando i materiali più disparati e le forme più ricercate con riferimenti culturali e creativi quali Dante e la Divina Commedia o Caravaggio o La Gioconda di Leonardo da Vinci, teste richieste anche da artisti di fama mondiale coma Laura Pausini ed anche per coreografie a X Factor o W Rai2.

Un evento importantissimo che ha visto presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo una consegna ufficiale anche con una Santa Messa ed una inaugurazione presieduta da S.E. Rev.ma Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Chiesa degli Artisti nominato da Papa Francesco lo scorso dicembre.

Una solenne celebrazione per inaugurare all’interno della Cappella del Crocifisso l’opera che vuole essere ed è un omaggio di fede, di bellezza e di speranza per tutti i creativi universali, in occasione delle giornate del Giubileo degli Artisti. Mons. Staglianò ha ricordato come l’opera ha questa titolazione poiché nella fasce che avvolgono il corpo della Vergine sono contrassegnate le firme di chi ha voluto condividere questo atto creativo di Giuseppe Fata. Ne è scaturita l’idea della Vergine Madre simbolo che la cultura occidentale non dovrebbe mai perdere.

Un simbolo di una Madre che nel mondo è profezia per l’umanità, Vergine che ha un ventre lievitante che pone anche al centro del dibattito temi di grande attualità collegati anche alla bioetica.“Stiamo lavorando – aggiunge il vescovo – per trasformare la Chiesa degli artisti in una centrale della sapienza e della carità. L’obiettivo è sviluppare una teologia sapienziale che risuoni nel cuore delle persone, educando i credenti a vivere la fede attraverso opere di carità e manifestando la profonda natura solidale del cristianesimo, una Chiesa che è aperta a tutti ha concluso Stagliano’ anche a coloro non credono”.

Presenti a questo importante evento come testimonial anche Giuseppe Livoti presidente de Le Muse, lo scultore Cosimo Allera, il ceramista Enzo Ferraro, la cantante Micaela, l’hair-stylist Sergio Valente e tanti altri rappresentanti della cultura regionale calabrese, nazionale ed internazionale.

Giuseppe Livoti ha ricordato come questo momento è importante poiché un reggino illustre come Giuseppe Fata che appartiene al mondo della moda, del fashion e del design con le sue teste scultura ha rinnovato il dialogo delle discipline pastiche contemporanee in una grande operazione in cui coniugare contenuti, indicazioni evangeliche ed al tempo stesso rievocando una cultura bizantina, la nostra, come lo dimostra il mantello aureo in cui rimarranno le nostre firme elemento di decoro ma, al tempo stesso, segno tangibile di questo evento; ed inoltre il poter ritrovare all’interno di una Chiesa degli Artisti il vero valore e la ragione di senso di una Chiesa che è riferimento non per un solo genere di comunicazione ma per tutti.

Il risultato di un progetto collettivo hanno commentato lo scultore Cosimo Allera, la cantante Micaela ed il ceramista Enzo Ferrarro, tutti coinvolti anche se proveniamo da vari ambiti, tra cui arte, musica, cinema, moda e cultura e che ogni giorno rappresentiamo e promuoviamo bellezza con contenuti e scelte di campo che esulano dalla concezione della cultura mercificata, uniti per la cultura vera ed autentica.

Sergio Valente importante e storico hair stylist ha esaltato la figura di Fata poiché ha ideato in una chiesa a cui tutti sono legati una nuova figura – immagine mariana che ci appartiene per la sua forza e la sua capacità comunicativa. Un evento non di poco conto che assume una rilevanza particolare nel contesto del Giubileo degli Artisti, e che vede anche Le Muse impegnate domenica 23 febbraio alle ore 17,30 presso il Seminario Regionale Pio XI con un grande convegno dal titolo “Comunicare speranza con la bellezza”.

