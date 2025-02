Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi, ha concluso oggi in Bangladesh la missione in Asia sulla diplomazia della crescita.

Il Sottosegretario ha incontrato i rappresentanti del Sistema Italia e della nostra collettività per un approfondimento sulle opportunità d’affari per le nostre aziende. Durante un incontro con il Ministro degli Esteri bengalese, Touhid Hossain, il Sottosegretario ha osservato come “un Bangladesh democratico, pacifico e prospero può senz’altro proiettare pace e stabilità in tutto l’Indo-Pacifico.

Siamo molto orgogliosi del contributo fondamentale dato dalle aziende italiane alla nascita e allo sviluppo dell’industria tessile del Bangladesh, che oggi è la seconda al mondo. Auspichiamo quindi un consolidamento del nostro partenariato nei settori tradizionali e un approfondimento in quelli ad elevato valore aggiunto, come la transizione verde”.

In un colloquio con il Ministro per gli Espatriati, Asif Nazrul, Tripodi ha ricordato la priorità data dal Governo italiano alla migrazione legale e al contrasto radicale a ogni forma di tratta, sfruttamento o abuso e manifestato apprezzamento per i progressi nei negoziati per l’Accordo bilaterale nel settore della Migrazione e della Mobilità.

“I migranti sono vittime di organizzazioni criminali che evidentemente operano in entrambi i nostri Paesi” ha affermato il Sottosegretario, manifestando il vivo auspicio che il Governo bengalese possa impegnarsi a dirigere le Autorità competenti verso un sempre più stretto coordinamento con le loro controparti italiane. La missione a Dacca si è infine conclusa con una visita di cortesia al Primo Ministro, e Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/02/sottosegretario-tripodi-conclude-in-bangladesh-missione-incentrata-su-diplomazia-della-crescita/