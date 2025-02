Suunto Vertical Week 2025: l’Italia pronta a difendere il titolo di regina dell’ascensione

Dopo il successo del 2024, l’Italia si prepara a una nuova “sfida verticale” con Suunto Vertical Week 2025, in programma dal 3 al 9 marzo. Parliamo di un’intera settimana dedicata alla conquista del dislivello, dove ogni metro guadagnato conta e contribuisce a un grande obiettivo collettivo del proprio Paese. Nel 2024 migliaia di sportivi italiani (di ogni livello) hanno dominato la classifica generale (info qui – link), imponendosi in discipline chiave come l’alpinismo, l’escursionismo e la mountain-bike. Un risultato straordinario che ha consacrato il nostro Paese come punto di riferimento globale nelle discipline verticali. Ora, l’obiettivo per il 2025 è confermare il primato e, perché no, superare il record dell’anno scorso.

Suunto Vertical Week è un evento aperto a tutti gli appassionati degli sport outdoor, che possono partecipare semplicemente tracciando i loro progressi con Suunto app. La sfida è chiara: accumulare il maggior numero possibile di metri di dislivello positivo attraverso attività come trail running, escursionismo, sci alpinismo, ciclismo e molte altre.

