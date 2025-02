Terra fuochi. Petrenga (FdI): nomina commissario opportuna e necessaria

(DIRE) Roma, 19 feb. – “La decisione del Governo di nominare un Commissario nazionale per bonificare la cosiddetta Terra dei fuochi era auspicata e ritengo sia allo stesso tempo necessaria ed opportuna. E’ un provvedimento che mira a dare una soluzione strutturale all’inquinamento dovuto all’abbandono e all’interramento di rifiuti ma anche a risanare un territorio ricco e che offre potenzialità agroalimentari non indifferenti. Un fenomeno pesantissimo per tutta l’area interessata che origina ormai da tanti anni e che mai era stato affrontato in modo deciso e definitivo.

Credo, inoltre, che la scelta del generale Vadalà sia azzeccata. A lui giungano le più vive felicitazioni e l’augurio di buon lavoro nella certezza che metterà a frutto la sua esperienza e la sua riconosciuta professionalità. Un grazie sentito al governo tutto che anche in questa circostanza ha mostrato efficacia e prontezza”. Lo dichiara la senatrice Fdi Giovanna Petrenga (Com/Tec/ Dire) 22:01 19-02-25 (foto da repertorio)