Turismo. Santanchè: alta partecipazione a bandi formazione

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Le 112 domande di partecipazione ai bandi sulla formazione indicano che il ministero del Turismo ha intercettato un’esigenza attuale e concreta del settore, quella cioè, di accrescere il livello professionale e definire progetti di formazione di eccellenza per i lavoratori del comparto. Questa, insieme ai numeri significativi del bando nazionale per le guide turistiche, che si avvia verso le 20 mila domande, è un’importante conferma su quanto l’industria turistica necessitasse di nuovi strumenti per crescere, svilupparsi e innovarsi ulteriormente”.

Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sui risultati degli avvisi pubblici recentemente pubblicati dal dicastero, per i quali sono state presentate 38 domande nell’ambito del “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo” e 74 domande nell’ambito del finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione. (Com/Red/ Dire) 10:17 19-02-25