Psicologi ed esperti in materia di reati contro le donne, sex offenders e violenza intrafamiliare sono i profili ricercati da diverse istituti penitenziari. Gli avvisi sono online sul sito del Ministero. Le selezioni con scadenza più ravvicinata riguardano le case circondariali di Genova Marassi (21 febbraio) e di Novara (23 febbraio).

Il “Lorusso e Cutugno” di Torino ricerca due psicologi per il trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e due psicologi per il trattamento finalizzato al reinserimento sociale dei condannati per reati sessuali. Per entrambi gli avvisi le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 28 febbraio.

Sono in corso le selezioni di due esperti psicologi per i sex offenders anche nella casa circondariale di Biella: gli interessati potranno candidarsi entro il 26 febbraio. Per il penitenziario di Cuneo, la scadenza è il 1° marzo.

Il carcere di Vercelli ricerca 2 psicologi per il trattamento intensificato degli autori di reati violenti contro le donne e di violenza intrafamiliare. La scadenza per le domande è il 5 marzo.

fonte: https://www.gnewsonline.it/carceri-selezione-psicologi-ed-esperti-di-reati-contro-le-donne/