Sanità. ICT, da FNOMCEO un glossario per meglio comprenderle e utilizzarle

(DIRE) Roma, 20 Feb. – Da “account”, il profilo personale, a “zip disk”, un supporto di memorizzazione rimovibile in uso negli anni ’90, passando per “Artificial Intelligence”, “conspiracy theories”, “cyberbullying”; ma anche attraverso “cargiver”, “patient empowerment” e “patient journey”: si propone come un “lessico operativo per i professionisti sanitari” il nuovo Glossario Ict elaborato dal Gruppo di Lavoro Information and Communication Technology della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e recepito dal Comitato Centrale. Glossario che, in 332 voci e corredato di una ricca e attuale bibliografia, si propone di essere, da un lato, uno strumento di aggiornamento professionale, dall’altro una guida operativa per i medici, gli odontoiatri – ma anche per gli altri professionisti socio-sanitari, i pazienti e i caregiver – nella loro attività.

“Il campo dell’health informatics- spiega Giacomo Caudo, che del Gruppo di Lavoro Ict di Fnomceo è il coordinatore- come anche quello del digital health applicati ai percorsi diagnostico-strumentali e terapeutici integrati attraverso l’impiego della telemedicina e delle altre tecnologie, è ricco di termini ed acronimi in lingua inglese, i cui significati, sovente, possono essere differenti quando sono correlati a contesti ed applicazioni diversi da quelli del settore socio-sanitario ed essere quindi confondenti sia per i soggetti madrelingua che per gli altri stakeholder quando si effettua la traduzione linguistica dall’inglese nelle altre lingue. Nasce, pertanto, l’esigenza da parte di Fnomceo, quale organo sussidiario dello Stato, di realizzare un Glossario definibile anche “syllabus” o lessico organizzativo per Ict”.

“Un documento scientifico- aggiunge Guido Marinoni, componente del Comitato Centrale e del Gdl Ict- che ha l’obiettivo di consentire ai professionisti sanitari, attraverso la conoscenza del significato delle più comuni terminologie dell’Ict applicate al percorso salute, di poter gestire in modo appropriato e sicuro i Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali integrati attraverso l’impiego della telemedicina e delle altre tecnologie Ict: consulenze d’equipe da remoto, teleconsulto, telemonitoraggio, terapia, inclusa la terapia digitale, counseling tra operatori sanitari e con i pazienti o loro caregiver”.

“La conoscenza del Glossario- conclude il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli- contribuirà ad aiutare i medici a “filtrare” e contrastare la disinformazione e misinformazione e a essere parte attiva del processo di innovazione tecnologica in sanità. Questo, al fine di ridurre il rischio clinico, favorire la cultura dell’innovazione, della qualità delle cure in stretta correlazione con i percorsi etici a garanzia dei diritti umani. Ringrazio quindi il gruppo di lavoro Ict per l’eccellente lavoro svolto”. Di seguito i componenti del Gruppo di Lavoro Ict: Nicola Calabrese, Guerino Carnevale, Giacomo Caudo, Pietro Dattolo, Francesco Del Zotti, Aurelio Lembo, Guido Marinoni, Emilio Montaldo, Roberto Mora, Francesco Noce, Santo Pitruzzella, Pierfranco Ravizza, Antonio Santangelo, Eugenio Santoro, Vincenzo Schiavo, Gianluigi Spata, Salvatore Zichichi. (Com/Red/ Dire) 08:59 20-02-25