L’Aquila. Fuga con schianto nel parcheggio del supermercato

Comando Provinciale di L’Aquila – L’Aquila, 19/02/2025 16:15

Aveva con sé otto dosi di cocaina il 24enne di origine straniera che è stato bloccato dai Carabinieri della stazione di Sassa nel parcheggio di un supermercato. La pattuglia, impegnata in uno dei consueti servizi preventivi nelle zone periferiche della città, nota un’utilitaria fermarsi nel parcheggio di un supermercato ed un giovane salire a bordo con fare sospetto.

La decisione di procedere ad un controllo è istantanea, anche perché alla guida viene riconosciuto un giovane già noto per fatti risalenti a neanche una settimana prima appena i carabinieri si avvicinano all’auto, il conducente ingrana la retromarcia e tenta la fuga, andando a schiantarsi contro una delle auto presenti nel parcheggio, rischiando di travolgere alcuni ignari clienti intenti a caricare la spesa.

I Carabinieri, dopo essere stati trascinati per qualche metro, riescono a intrufolarsi nell’abitacolo e, sfilando le chiavi dal cruscotto, fermano la fuga del giovane. L’immediata perquisizione rivela la presenza di 8 dosi di cocaina e circa 750€ in contante.

Per il 24enne scatta l’arresto in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stupefacente è stato sequestrato, al pari della somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Si evidenzia che l’arrestato, sebbene fermato in un contesto di flagranza, è da ritenersi innocente sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati nei suo i confronti dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.

